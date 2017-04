130.000 Besucher beim Steiermarkfrühling

Der 21. Steiermarkfrühling ist zu Ende - und das trotz wettertechnischer Herausforderungen mit einer erfreulichen Bilanz: 130.000 Besucher pilgerten zum Steiermark-Dorf am Wiener Rathausplatz.

Dort präsentierte Steiermark Tourismus mit 750 Touristikern und 750 Akteuren vom Musiker bis zum Handwerker von Donnerstag bis Sonntag die schönsten Urlaubsangebote und Ausflugsziele für das Frühjahr und den Sommer in der Steiermark. Auch Brauchtum, Musik und Volkskultur kamen dabei neben der Kulinarik und so mancher Einkaufsgelegenheit nicht zu kurz.

Gusto auf die Steiermark ORF-Steiermark-Redakteurin Kathi Wenusch hat die Stimmung am Wiener Rathausplatz eingefangen

Nach kleinen Startschwierigkeiten - am Donnerstag wurde bei klassischem Aprilwetter mit starken Windböen und frischen Temperaturen eröffnet, am Freitag gab es anhaltenden Regen - sorgten zahlreiche Sonnenstrahlen am Samstag und Sonntag für einen gelungenen 21. Steiermarkfrühling - mehr dazu in Die Steiermark ist wieder in Wien zu Gast (4.4.2017).

„Konnten unser Bundesland schmackhaft machen“

Der Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, Erich Neuhold, fasst zusammen: „Das perfekte Wochenende hat den etwas herausfordernden Start mehr als wettgemacht. Mit unseren Urlaubsglück-Boten, der Urlaubsglück-Info und den entsprechenden Angeboten im Gepäck konnten wir den Wiener Gästen unser Bundesland als Urlaubsdestination so richtig schmackhaft machen.“

APA/Erwin Scheriau

So standen neben einer die Young-Styria-Rätselrallye im Zeichen der Jugend mit Lukas Janisch, dem Gewinner von „The Voice of Germany Kids 2016“ aus Fürstenfeld und einem Ratschenumzug auch ein Sterneinmarsch der Blasmusiken sowie ein Ausseer Trachtentreffen auf dem Programm.

Ende bei österlicher Stimmung

Bei der Urlaubsglück-Präsentation der Region Murtal wurde das „Längste Steirerkäsebrot in Form des Red Bull Rings“ aufgetischt. Die Sängerrunde Pöllau, Gewinner der ORF-Show „Die große Chance der Chöre“, war ebenfalls vertreten. Der Abschluss des Steiermarkfrühlings erfolgte in österlicher Stimmung - mit einem Gottesdienst samt Palmweihe.

