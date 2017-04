Mit Schuh hängen geblieben: Von Leiter gestürzt

Weil er mit einem Schuh auf einer Sprosse einer Leiter hängen geblieben ist, hat sich am Sonntag in Gleisdorf im Bezirk Weiz ein Arbeiter schwer verletzt.

Der 50-Jährige war auf einer Baustelle in der Neugasse beschäftigt, als der Unfall passierte: Er war mit dem rechten Schuh an einer Sprosse einer Leiter hängengeblieben und in der Folge rücklings auf eine Kabeltrommel gestürzt.

Schwer verletzt

Der Gleisdorfer brach sich den Querfortsatz des 4. und 5. Lendenwirbels; nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das UKH Graz gebracht.