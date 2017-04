Schlechte Sicht: Tourengeher verletzt

Ein Skitourengeher ist am Sonntag am Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wegen schlechter Sicht gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Der Steirer war gegen 13.00 Uhr mit fünf weiteren Personen im Bereich Stuhleck-Kaltenbach mit Tourenskiern unterwegs, als er wegen schlechter Sicht zu Sturz kam - dabei zog er sich eine Schulterluxation zu.

Eine der Bekannten verständigte per Handy die Rettungskräfte; der 59-Jährige aus Mixnitz wurde dann vom Rettungshubschrauber in das LKH Wiener Neustadt in Niederösterreich geflogen.

Von Lawine verschüttet - ein Toter, ein Verletzter

Drei weitere Tourengeher wurden ebenfalls am Sonntag auf dem Bösenstein in den Rottenmanner Tauern im Bezirk Murtal von einer Lawine: Einer von ihnen starb noch am Unfallort, ein weiterer wurde schwer verletzt - mehr dazu in Von Lawine verschüttet - ein Toter, ein Verletzter.