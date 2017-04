Lawinengefahr weiter nicht zu unterschätzen

Für viele läutet die Osterzeit den Frühling ein - dennoch gibt es einige, die es noch zum Skifahren und Tourengehen in die Berge zieht. Doch wie der tödliche Lawinenabgang am Sonntag am Bösenstein zeigt, ist die Gefahr nicht zu unterschätzen.

Drei Tourengeher wurden am Sonntag auf dem Bösenstein in den Rottenmanner Tauern im Bezirk Murtal von einer Lawine erfasst: Einer von ihnen starb noch am Unfallort, ein weiterer wurde schwer verletzt - mehr dazu in Von Lawine verschüttet - ein Toter, ein Verletzter.

„Der Winter ist noch nicht zu Ende“

Die Karwoche nutzen erfahrungsgemäß noch einige Tourengeher. Auch wenn die Lawinenwarnstufe nicht hoch ist, möchte man aber zumindest auf die Gefahren aufmerksam machen, so Alexander Podesser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): „Der Winter in den Bergen der Obersteiermark ist noch nicht zu Ende - da liegt noch relativ viel Schnee. Das Problem, das wir momentan haben, ist, dass es einerseits schon sehr warm ist und im Tourenbereich firnartige Verhältnisse herrschen, auf der Seite hatten wir aber immer wieder kleine Kaltlufteinbrüche, die Neuschnee gebracht haben, und dann wird das Ganze instabil, bildet Schwachschichten aus und kann durch Tourengeher oder durch Belastung ausgelöst werden.“

Noch etwas Neuschnee in den Bergen

Nachdem in den kommenden Tagen ein Wetterumschwung bevorsteht und sich der Frühling ein bisschen zurückzieht, bringt das natürlich auch in den Bergen noch einiges an Schnee, sagt Podesser: „Wenn wir uns die Karwoche ausschauen und über Ostern, dann ist damit zu rechnen, dass wir weiterhin ein bisschen Neuschnee mit Wind im Gebirge zu erwarten haben. Das nächste Mal schon von Dienstag auf Mittwoch und dann vor allem Ende Ostern: Da ist noch nicht ganz klar, wie sich die Modelle entscheiden werden, es schaut aber so aus, dass mehr Schnee kommen könnte, also haben wir immer wieder Situationen, wo sich frischer Triebschnee in den Hochlagen bilden kann.“ Beim Tourengehen ist also weiterhin Vorsicht geboten, es gibt auch jetzt noch einen aktuellen Lawinenwarnbericht für die Berge.

