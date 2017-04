Pferd überlebte Stallbrand in Südoststeiermark

Von einem Brand völlig zerstört worden ist Montagfrüh ein Stall in St. Ruprecht/Raab im Bezirk Südoststeiermark. Die darin untergestellten Tiere blieben unversehrt, auch ein Pferd, das von einem glosenden Holzbalken getroffen wurde.

Der Brand brach laut Feuerwehr gegen 6.00 Uhr in der Früh aus, vermutlich in einem Nebenraum des Stalls, in dem unter anderem Hobelspäne gelagert waren. Eine Nachbarin, die gerade zur Arbeit fahren wollte, bemerkte Rauch und Flammen, weckte daraufhin den Stallbesitzer und alarmierte die Feuerwehr.

Glosende Holztram fiel auf Pferd

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Stallgebäude bereits in Flammen, weshalb weitere Wehren aus den Nachbargemeinden alarmiert werden mussten.

J. Eggenreich

Die meisten Tiere, die in dem Stall untergebracht waren - darunter sieben Schafe, Hühner und ein Esel - hatten Glück, dass sie selbstständig aus dem Stall ins Freie laufen konnten - sie blieben unversehrt. Eingesperrt blieb dagegen ein Pferd, das laut Feuerwehr noch dazu von einem glosenden Holztram getroffen wurde, der von der Decke gefallen war.

Die Feuerwehr bespritzte das Tier daraufhin von außen mit Wasser. Danach musste das Pferd namens Romy zwei Stunden warten, ehe es von den Einsatzkräften aus seinem Stall gerettet werden konnte. Das Tier blieb, wie Untersuchungen des Tierarztes ergaben, unverletzt.

Mehr als 100 Kräfte im Einsatz

Insgesamt waren 106 Kräfte und 17 Fahrzeuge der Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten erwiesen sich mangels Wasser allerdings schwierig: Zubringerleitungen vom 150 Meter entfernten Bach mussten errichtet werden, auch Tankwagen waren im Einsatz.

J. Eggenreich

Noch am Vormittag konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden; bis Mittag mussten wegen noch vorhandener Glutnester aber noch Dachlöscharbeiten durchgeführt werden, damit sich gelagertes Heu und Stroh nicht wieder entzünden konnten. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe müssen erst ermittelt werden.