Landwirt vom eigenen Traktor überfahren - tot

Ein 75-Jähriger ist am Montag in St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Landwirt wurde in einem Weingarten von seinem eigenen Traktor überrollt.

Der Südoststeirer wollte in dem Weingarten Sprüharbeiten verrichten; zuvor stieg er aber noch aus dem Traktor aus und ließ dabei den Motor laufen. Laut Polizei dürfte der Traktor dann losgerollt sein - der Landwirt wurde von dem linken Vorderrad erfasst und überrollt.

Sohn fand seinen Vater regungslos am Boden liegen

Als sein Sohn den 75-Jährigen vom Wohnhaus aus nicht mehr sehen konnte, fuhr er zu ihm, um nach dem Rechten zu sehen - dabei fand der 44-Jährige seinen Vater regungslos am Boden des Weingartens liegen. Er verständigte die Rettungskräfte, Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben aber erfolglos.

Landwirt aus Traktor geschleudert

Bei einem weiteren Arbeitsunfall in Lonschitz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde ein 67-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der Landwirt war mit einem Traktorgespann auf einer steil abfallenden Wiese ins Rutschen geraten - nach etwa 100 Metern kam das Zugfahrzeug samt gezogenem Hänger seitlich zu liegen. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unbestimmten Grades verletzt; nach der Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber in das LKH Hochsteiermark gebracht.