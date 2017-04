Neue Molkerei für Weizer Schafbauern

Die Weizer Schafbauern bauen aus: Nach 22 Jahren im alten Molkereigebäude in Mitterdorf an der Raab muss jetzt ein Neubau her - mit Erlebnis- und Schaukäserei. Von dem Umbau erhofft man sich ein Umsatzplus von 20 Prozent.

Mehr Bürgerinformation lautet das Ziel der neuen Molkerei der Weizer Schafbauern. Bisher wurde das 1960 erbaute Molkereigebäude in Weiz genutzt - jetzt wird in Mitterdorf an der Raab, etwas außerhalb des Ortes, gebaut. Dadurch wird sich der Lkw-Verkehr künftig auch außerhalb der Wohnsiedlungen abspielen. Bereits vor zwei Jahren war die Übersiedlung beschlossen worden, mittlerweile sind die Bauarbeiten zur Hälfte abgeschlossen.

„Wollen das, was wir tun, Kunden näher bringen“

Josef Fuchs, der Geschäftsführer der Weizer Schafbauern, verrät: „Der Grund, warum wir unseren Standort verlegen, ist einmal: Der Standort ist in die Jahre gekommen, und unser großes Ziel ist, dass wir das, was wir tun, unseren Kunden näher bringen möchten - und das wäre auf diesem Standort auch mit einem Umbau nicht möglich gewesen.“

Weizer Schafbauern reg.Gen.m.b.H

Im Verhältnis ist die Schafmolkerei in Mitterdorf, in der neben Milch auch Lammfleisch verarbeitet wird, ein eher kleiner Betrieb: „Wir sind eine kleine Molkerei, verarbeiten im Jahr etwa 500.000 Liter Schafmilch. Im Kuhmilchbereich macht das eine Molkerei, - so wie zum Beispiel Voitsberg - an einem Tag. Und wir verarbeiten eben 500.000 Liter Schafmilch und etwa 6.000 bis 7.000 Lämmer, die wir in der Region vermarkten“, so Fuchs.

Eröffnung im September

Ab Herbst werden diese Zahlen laut dem Geschäftsführer dann noch steigen: „Zum Start werden die Zahlen gleich bleiben. Es kommt im Herbst/Winter dann ein Betrieb dazu bzw. ein zweiter Betrieb dazu. Wir werden also im Milchbereich um circa 20 Prozent wachsen“, erklärt der Experte.

obereder / staller architektur zt gmbh

Derzeit werden die Produkte vor allem in der Steiermark und im restlichen Österreich verkauft, etwa sieben Prozent werden laut Fuchs nach Deutschland exportiert. In den neuen Standort wurden insgesamt 4 Millionen Euro investiert. Im September soll die moderne Schaukäserei dann offiziell eröffnet werden.

