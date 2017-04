Osterfeuer: Auch heuer große Vorsicht geboten

Neben dem Sonnwendfeuer im Juni bietet der Karsamstag mit dem Osterfeuer von 15.00 bis 3.00 Uhr früh die einzige Möglichkeit des Jahres, ein sogenanntes Brauchtumsfeuer zu entzünden - doch nicht überall ist ein solches erlaubt.

In Graz etwa ist das Osterfeuer überhaupt verboten, und auch im Grazer und Leibnitzer Feld ist aufgrund der Feinstaubbelastung in einigen Gemeinden jeweils nur ein Osterfeuer erlaubt.

Achtung bei Gemeindezusammenlegungen

Kurios kann es durch die Gemeindezusammenlegungen werden - so zum Beispiel in der Gemeinde Leibnitz, die jetzt aus den Vorgängergemeinden Leibnitz, Kaindorf und Seggauberg besteht, „wobei sozusagen in der alten Verordnung Kaindorf an der Sulm und Leibnitz mit einer Osterfeuerbeschränkung belegt worden sind, das heißt, dort war ein Osterfeuer pro Gemeinde gestattet. In der Gemeinde Seggauberg hat es keine Einschränkung gegeben“, erläutert Thomas Pongratz von der Luftgüteüberwachung.

Pixabay

Mit der Gemeindezusammenlegung habe sich an dieser Situation grundsätzlich nichts geändert, so der Experte, „das heißt für die Ortsteile Leibnitz und Kaindorf gibt es immer noch ein Osterfeuer - und Seggauberg hat nach wie vor keine Beschränkungen“.

Osterfeuer nicht als Abfallbeseitigung gedacht

Aufgrund der Feinstaubbelastung rät Pongratz: „Wenn Osterfeuer abgebrannt werden, sollte man darauf achten, dass das Brauchtum im Vordergrund steht und nicht die Abfallbeseitigung durch das Verbrennen von Strauchschnitt: Es sollte trockenes Holz verwendet werden, und das Feuer sollte nicht zu groß werden, um die Emissionen, die dabei entstehen, nicht übermäßig werden zu lassen.“

Hohe Waldbrandgefahr durch warmen März

Durch den besonders warmen und trockenen März ist in Teilen der Steiermark auch die Waldbrandgefahr besonders hoch, warnt Thomas Meier vom Landesfeuerwehrverband Steiermark: „Es gibt einige Bezirkshauptmannschaften, die entsprechende Verordnungen erlassen haben. Hier zahlt es sich sicher aus, mit der Gemeinde oder der Bezirksverwaltungsbehörde Kontakt aufzunehmen, um abzuklären, ob in meiner Gemeinde solche Verordnungen bestehen.“

Das gilt zum Beispiel für Gemeinden im Bezirk Hartberg/Fürstenfeld, wo aufgrund der Trockenheit Feuer im Waldbereich verboten wurden. In der Ober- und Weststeiermark gibt es beispielsweise nach Rücksprache mit den Bezirkshauptmannschaften Leoben und Voitsberg hingegen keine zusätzlichen Einschränkungen.

Links: