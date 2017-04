Bfi: Streit um Kopftuch-Verbot vorerst beigelegt

Zuletzt hat eine Dienstanweisung am bfi Steiermark, wonach eine muslimische Deutschtrainerin ihr Kopftuch ablegen musste, für Aufregung gesorgt. Nach Einschalten der Arbeiterkammer kann die Frau nun doch auch mit Kopftuch arbeiten.

Anlass für die Dienstanweisung am Berufsförderungsinstitut (bfi) Steiermark war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das Dienstgebern am Arbeitsplatz ein Verbot religiöser Symbole ermöglicht - mehr dazu in Kopftuch: Unternehmer begrüßen Wahlfreiheit (15.3.2017) und Kopftuchverbot beim bfi: Trainerin wehrt sich (29.3.2017).

Diese Dienstanweisung gilt weiterhin, so der Geschäftfsführer des BFI Steiermark, Wilhelm Techt. Allerdings werde sie nicht sanktioniert, bis ein Rechtsgutachten dazu vorliege. Ein Interview wollte Techt zuletzt nicht geben.

Ablegen des Kopftuchs kam nicht in Frage

Das Gutachten jedenfalls lässt die Arbeiterkammer an der Universität Innsbruck einholen, sagt Werner Anzenberger, der Leiter des Bereichs Soziales in der Arbeiterkammer Steiermark. Vorerst kann damit die betroffene Deutschtrainerin weiterarbeiten. Ein Ablegen des Kopftuches kam für sie laut Anzenberger nicht in Frage.

Das BFI Steiermark ist das einzige in allen Bundesländern mit einer Dienstanweisung, die alle religiösen Symbole - in diesem Fall das Tragen eines Kopftuches durch eine Deutschtrainerin - untersagt, so der Bereichsleiter Soziales der Arbeiterkammer Steiermark, die auch eine Trägerorganisation des BFI ist.

