Land Steiermark investiert in Kinderbetreuung

Mehr als zwei Millionen Euro will das Land in den weiteren Ausbau der Kindergrippen und Kindergärten in der Steiermark investieren. Damit werden 30 Einrichtungen erweitert; ganz ist der Bedarf aber noch nicht gedeckt.

Von jenen 30 Kindergärten und Kinderkrippen, die heuer mit dem Geld vom Land errichtet oder ausgebaut werden sollen, befinden sich elf im Großraum Graz; die übrigen in den Regionen - etwa in den Bezirken Weiz, Leibnitz oder Bruck Mürzzuschlag.

Platz für 450 Null- bis Sechsjährige

Insgesamt werde damit Platz für 450 Null- bis Sechsjährige geschaffen, heißt es aus dem Büro von SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner. Die Ausbauoffensive des Landes in puncto Kinderbetreuung zeige damit langsam Wirkung. Das bestätigt auch Bernhard Ederer, Obmann der Wiki-Gruppe, der größten privaten Kinder-Betreuungseinrichtung: „Es ist irrsinnig viel investiert und ausgebaut worden. Für die Wiki-Gruppe heißt das, dass wir uns in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht haben.“

Pixabay

Damit ist der Bedarf an Kindergartenplätzen vorerst gedeckt, während es in den Kinderkrippen, wo die Null- bis Zweijährigen betreut werden, noch immer zu wenig Platz gibt - und zwar steiermarkweit, sagt Ederer: „Bei den Krippenplätzen sehen wir in Graz und am Land Bedarf. In Graz natürlich etwas mehr - die Stadt wächst sehr schnell und wir hatten heuer mehr Anmeldungen, als wir Plätze zur Verfügung stellen konnten.“

Bedarf an Ferienbetreuung enorm gestiegen

Enorm gestiegen sei außerdem der Bedarf an Ferienbetreuung. Bis auf drei Wochen im Sommer hätten die 38 Wiki-Einrichtungen in Graz daher laut Ederer bereits ganzjährig geöffnet. Doch auch in den Regionen, wo Wiki 78 Einrichtungen betreibt, musste man heuer nachbessern: „In den langen Sommerferien ist der Bedarf auch in den ländlichen Regionen mittlerweile sehr groß und wir bei Wiki haben heuer in über 90 Prozent unserer Einrichtungen am Land auch eine Sommergruppe geöffnet“ - im Gegensatz zu Graz aber meist nur vier Wochen lang.

Weit geringer ist laut Ederer der Betreuungsbedarf am Land in den Oster- und Weihnachtsferien. Deshalb hätten die meisten Einrichtungen derzeit auch geschlossen.

