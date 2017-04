Miklas will „Karfreitag gemeinsam feiern“

Der Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage im Christentum und für Angehörige der evangelischen Kirche ein gesetzlicher Feiertag. Geht es nach dem steirischen Superintendenten Hermann Miklas, soll er es für alle Christen werden.

Evangelische Kirche Die Karfreitagsansprache von Superintendent Hermann Miklas können Sie hier nachlesen und -hören.

Am Karfreitag gedenken Christen der Kreuzigung Jesu. Den Namen erhielt der Tag vom jüdischen Wort „Kara“, das „Klage“ bedeutet. Während der Karfreitag für Angehörige der evangelischen Kirche bereits ein gesetzlicher Feiertag ist, wird derzeit darüber diskutiert, ob nicht nicht bald alle Christen an diesem Tag frei haben sollten - mehr dazu in Wirtschaftskammer gegen Karfreitag als Feiertag (10.4.2017). Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes steht an.

„Würde mich darüber freuen“

Der steirische Superintendent Hermann Miklas meint zu dieser Diskussion: „Ich würde mich darüber freuen, wenn wir diesen Tag gemeinsam mit Katholiken, Orthodoxen und anderen Christen als Gedenktag begehen, denn in Wirklichkeit unterscheidet uns da fast gar nichts.“

Was sich der leitende Geistliche der Evangelischen Kirche Steiermark jedoch schlecht vorstellen könne, „wäre, wenn der Karfreitag ein vorgezogener Ostertag wäre, an dem man an überhaupt nichts denkt, im Stau steckt und sich sozusagen um nichts schert. Das würde dem Anlass dieses Tages nicht entsprechen: Am Karfreitag sind unsere Kirchen mindestens so voll wie zu Weihnachten.“

