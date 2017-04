Lkw-Lenker hörte Klopfen: Flüchtlinge entdeckt

In der Obersteiermark sind in der Nacht auf Karfreitag auf einem Autobahnparkplatz vier in einem türkischen Lkw versteckte Flüchtlinge entdeckt worden.

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte - aus Bulgarien kommend - seinen Sattelschlepper gegen 22.00 Uhr am Rastplatz Gaishorn am See an der Pyhrnautobahn (A9) abgestellt, um eine Pause zu machen, als er Klopfgeräusche aus dem Anhänger vernahm - daraufhin rief er die Polizei.

16 und 20 Jahre alt

Die Autobahninspektion Trieben ließ dann den Lkw vor Ort öffnen und fand im Inneren des Fahrzeuges vier junge Afghanen - drei davon jeweils 16 Jahre, einer 20 Jahre alt; die Männer stellten noch in der Nacht einen Asylantrag.