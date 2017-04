Die christlichen Osterbotschaften

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl widmet sich in seiner Osteransprache der Bedeutung des Osterfestes. Superintendent Hermann Miklas wiederum erinnert daran, dass der Karfreitag zum aktiven Umdenken einlade.

Krautwaschl: „Christus ist auferstanden“

Seine Ansprache zum Ostersonntag beginnt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl mit einem alten Ostergruß: „Christus ist auferstanden“ - mehr dazu in der Osteransprache von Wilhelm Krautwaschl

Miklas: „Dem Geist von Karfreitag gerecht werden“

In seiner Karfreitagsansprache betont Superintendent Hermann Miklas die biblische Botschaft: Das Gedenken an den Tod Jesu am Karfreitag rufe nicht in erster Linie zu Pietät und Mitleid auf, sondern lade vielmehr zum aktiven Umdenken ein - mehr dazu in den Gedanken zum Karfreitag von Hermann Miklas.

