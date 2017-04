Bei Verpuffung lebensgefährlich verletzt

Ein 52 Jahre alter Weststeirer hat am Donnerstagabend bei einer Verpuffung im Heizraum seines Hauses lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er konnte noch selbst die Rettung alarmieren.

Der Mann hatte in seinem Haus in Wies im Bezirk Deutschlandsberg gegen 19.30 Uhr einheizen wollen, als es plötzlich im Heizraum zu einer explosionsartigen Verpuffung kam, die den Raum in Brand setzte.

Noch selbst die Rettungskräfte alarmiert

Der Verletzte konnte noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren - die Feuerwehren St. Martin, Dietmannsdorf und Otternitz waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz und löschten den Brand. Der 52-Jährige wurde nach der Bergung in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen; er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Unfallursache noch unklar

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachverständige sollen die genaue Unfallursache feststellen.