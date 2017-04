Telefonseelsorge um Ostern besonders gefordert

Nicht zur Weihnachtszeit - wie oft vermutet - sondern im Frühling und rund um die Osterfeiertage leiden besonders viele Menschen an depressiven Stimmungen. Die Telefonseelsorge ist in diesen Tagen ganz besonders gefordert.

Die Tage werden länger, in der Natur blüht und sprießt es - und alle scheinen glücklich zu sein. Doch gerade bei Menschen mit Depressionen oder in Lebenskrisen stellt sich der innerliche Frühling einfach nicht ein. Ganz im Gegenteil, erklärt die Leiterin der Telefonseelsorge Graz, Daniela Bauer.

pixabay.com Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der Nummer 142 erreichbar. Ermöglicht wird das durch das Engagement von rund 100 Ehrenamtlichen.

Oft reicht ein offenes Ohr

„Da wird einem die eigene Last, die man zu tragen hat, viel stärker bewusst - ob das in einer Beziehung ist, die Schwierigkeiten macht, oder das Alleinsein. Auch Krankheiten sind Thema um diese Zeit der Feiertage“, so die Expertin.

Die Telefonseelsorge als erste Anlaufstelle verzeichnet laut Bauer an solchen Tagen bis zu 40 Beratungsgespräche. Der Großteil sind Frauen, doch auch Männer rufen vermehrt an. Je nach Anliegen werden die Anrufer an spezielle Einrichtungen weiterverwiesen - sehr oft reiche aber ein offenes Ohr.

Rat, im persönlichen Umfeld achtsam zu sein

Das Zuhören komme in der heutigen Zeit oft zu kurz, so die Leiterin der Telefonseelsorge, die besonders über die Feiertage rät, im persönlichen Umfeld achtsam zu sein: „Ansprechen und wirklich fragen: ‚Möchtest du sprechen?‘ Dann auch auf unsere Telefonnummer verweisen: 142 - wenn es jemand sein soll, den man nicht kennt, wo man sich sicher sein kann, dass das in einer Verschwiegenheit passiert, in einem geschützten Raum.“

