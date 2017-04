Beziehungsstreit sorgt für Cobra-Einsatz

Ein alkoholisierter 28-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Bruck an der Mur auf seine Freundin losgegangen, hat sie geschlagen und getreten, während die Kinder im Nebenraum geschlafen haben. Die Sondereinheit Cobra musste ausrücken.

Laut Polizei dürfte die Alkoholisierung des Mannes zu dem handfesten Streit geführt haben. Er habe auf die Frau eingeschlagen und sie getreten. Außerdem soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Die 24-Jährige konnte zu Nachbarn flüchten, musste ihre beiden schlafenden Kinder – acht Monate und zwei Jahre alt – aber in der Wohnung bei ihrem rabiaten Freund zurücklassen.

Cobra stürmt Wohnung

Die Frau verständigte die Polizei, die versuchte, in die Wohnung zu gelangen. Der Mann zeigte sich aber unkooperativ und wehrte sich. Da er als gefährlich eingestuft war, wurde die Polizeisondereinheit Cobra angefordert. Drei Stunden lang warteten die Beamten ab und verhandelten mit dem Mann. Auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung wurde wegen der Kinder verzichtet.

Gegen 4.30 Uhr stürmte die Cobra die Wohnung dann doch. Der Alkoholisierte versuchte noch sich zu wehren. Er trat und schlug auf die Polizisten ein, wurde schließlich aber festgenommen. Der Mann befindet sich in Gewahrsam.