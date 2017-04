Bundesliga: Sturm will Serie ausbauen

In der 29. Runde der Fußball-Bundesliga kämpft Sturm Graz zu Hause gegen Tabellen-Schlusslicht SV Ried. Die Oberösterreicher sind ein Lieblingsgegner der Grazer. Zu Hause hat Sturm gegen Ried seit zwölf Spielen nicht verloren.

Sieben Jahre ist es beinahe her, dass Ried in Graz gewinnen konnte. In den vergangenen zwölf Aufeinandertreffen in der Merkur-Arena gab es für Sturm neun Siege und drei Unentschieden. Mit einem Sieg gegen die Oberösterreicher könnte der SK Sturm am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Startplatz machen.

„Nicht nach links oder rechts schauen“

„Wenn wir weiterhin vorne dabei bleiben wollen, brauchen wir nicht nach links oder rechts zu schauen, ob die anderen Mannschaften ihre Punkte holen. Wichtig wird sein, dass wir unsere Punkte holen“, gibt Sturm-Trainer Franco Foda die Richtung vor. Acht Runden vor Saison-Schluss liegen die Grazer zwei Punkte hinter dem Tabellen-Zweiten Altach.

Ried reist mit Selbstvertrauen an

„Wir müssen mit aller Macht versuchen, dieses Heimspiel für uns zu entscheiden. Dafür braucht es eine gute Mannschaftsleistung“, stellt Foda fest. Ried kämpft gegen den Abstieg und hat zuletzt mit einem 3:0-Sieg gegen Rapid Selbstvertrauen getankt. „Ried war schon immer eine kampfstarke Mannschaft. Das haben sie auch vergangene Woche gegen Rapid bewiesen. Das Wichtigste wird sein, wie wir auftreten. Wir müssen voll konzentriert in das Spiel hineingehen. Voll fokussiert sein und keine Sekunde nachlassen. Wir müssen hundert Prozent spielen. Nicht darüber, weil das ist auch nicht machbar“, so Foda.

Neun Auswärtsniederlagen in Serie

Neben den zwölf Heimspielen gegen Ried ohne Niederlage spricht eine weitere Serie für die Grazer: Ried ist das schlechteste Auswärtsteam der Liga und hat zuletzt neun Auswärtsspiele in Serie verloren. Gesperrt ist Stefan Hierländern nach seiner roten Karte gegen Salzburg. Kapitän Christian Schulz ist nach seiner Sperre wieder im Kader.

