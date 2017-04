Zwei Gebäudebrände in der Südoststeiermark

Die Feuerwehren im Bezirk Südoststeiermark sind am Samstagabend zu zwei Gebäudebränden ausgerückt. In Jagerberg ist ein landwirtschaftliches Gebäude ausgebrannt, in St. Stefan im Rosental eine Fischerhütte.

Gegen 22.00 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr am Samstagabend in Jagerberg ausrücken. Ein landwirtschaftliches Gebäude stand in Flammen. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor ein Holzlager und ein weiteres Gebäude von den Flammen erreicht wurden.

Nur rund eine Stunde später musste in St. Stefan im Rosental ein Brand gelöscht werden. Eine Fischerhütte brannte völlig nieder. Da die Hütte direkt am Waldrand stand, war auch die Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit sehr groß. Die Brandursachen sind unklar. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei.