Schuss auf Küchenfenster

Zu einem kuriosen Zwischenfall ist es am Samstagnachmittag in Grafendorf bei Hartberg gekommen: Sechs Personen saßen in der Küche eines Einfamilienhauses, als ein Projektil das Fenster durchschlug. Der Schütze ist noch unbekannt.

In einem wenig verbauten Gebiet hat am Samstagnachmittag ein Unbekannter einen Schuss abgegeben. Das Projektil durchschlug die Außenscheibe eines Küchenfensters. In der Küche befanden sich zum Zeitpunkt des Schusses der Hausbesitzer und fünf weitere Personen.

Da das Küchenfenster doppelglasig ist, prallte das Projektil des Kalibers neun Millimeter von der inneren Scheibe ab. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Die näheren Umstände zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.