Plagiatsaffäre: Landesrat Buchmann tritt zurück

Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) tritt als Folge seiner Plagiatsaffäre zurück. Er musste Anfang des Monats seinen Doktortitel abgeben, weil er Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben haben soll.

Buchmann wurde sein Doktortitel aberkannt, da er in seiner Dissertation nicht sauber zitiert hatte; laut Karl-Franzens-Universität handelte es sich dabei um „gravierende Verstöße“ - mehr dazu in Landesrat Buchmann muss Doktortitel abgeben (5.4.2017).

Rücktritt zunächst ausgeschlossen

Der Wirtschaftslandesrat schloss einen Rücktritt zunächst aus, auch erhielt er von der eigenen Partei Rückendeckung. Der Präsident der Universitätenkonferenz, Rektor Oliver Vitouch, forderte unterdessen seinen Abgang, und auch aus dem Wirtschaftsbund kamen zuletzt raue Töne - mehr dazu in Rektor Vitouch fordert Buchmanns Rücktritt (9.4.2017) und in Buchmann-Affäre: Raue Töne aus Wirtschaftsbund (13.4.2017).

„Fehler wiegen leider schwerer als Leistungen“

In einer Presseaussendung wird Buchmann nun wie folgt zitiert: „Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft.“ Buchmann wird bei der nächsten Landtagssitzung am kommenden Dienstag aus der Landesregierung ausscheiden.

Pressekonferenz im Livestream

Weder Buchmann noch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der seinem Parteikollegen noch vergangene Woche den Rücken gestärkt hatte - mehr dazu in ÖVP stärkt Buchmann auch ohne Titel den Rücken (5.4.2017) -, waren bislang erreichbar. Der Landesparteivorstand sowie der Landtagsklub der steirischen Volkspartei werden zu Mittag in einer gemeinsamen Sitzung über Konsequenzen sowie wohl auch über einen Nachfolger beraten; im Anschluss wollen sie die Ergebnisse der Presse präsentieren - und diese Pressekonferenz gibt es dann auch hier im Livestream.