Ostern 2017: Mehr Verletzte bei weniger Unfällen

Sechs Menschen sind am Osterwochenende österreichweit im Straßenverkehr verunglückt, zwei von ihnen in der Steiermark. Hier gab es heuer einen leichten Rückgang bei den Verkehrsunfällen, jedoch mehr Verletzte.

Insgesamt 36 Verkehrsunfälle mit Personenschaden gab es während der Osterfeiertage in der Steiermark - im Vorjahr waren es 30 Unfälle; allerdings stieg die Zahl der Verletzten von 30 im Vorjahr auf 45. Dabei gab es - ebenso wie zu Ostern 2016 - zwei Todesopfer - mehr dazu in Pkw-Lenker tödlich verunglückt und in 21-Jährige bei Verkehrsunfall getötet.

„Auslangen mit Regelkräften finden“

Die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen sank: Steiermarkweit wurden 8.350 Lenker beim zu schnellen Fahren verzeichnet, im Vorjahr waren es 8.600. Dabei sei die Zahl der Polizisten, die zu Ostern im Einsatz waren, nicht erhöht worden, wie Leo Josefus vom Landespolizeikommando verrät: „Prinzipiell schauen wir natürlich, dass wir mit den Regelkräften - also den Polizisten, die sich sowieso im Dienst befinden - das Auslangen finden - die Schwerpunktaktionen werden dann von diesen Kräften durchgeführt.“

41 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer

Nahezu gleich blieb die Zahl jener Lenker, die betrunken hinter dem Steuer aufgehalten wurden: Hier gab es insgesamt 41 Anzeigen. Bei 25 Lenkern war der Alkoholspiegel im Blut so hoch, dass sie den Führerschein abgeben mussten.

