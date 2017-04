Juwelier-Einbruch scheiterte - Mann verhaftet

Ein 30-jähriger Italiener, der Montagnacht am Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bruck an der Mur gescheitert ist, ist von der Polizei festgenommen worden. Der Mann hatte versucht, mit einem Kanalgitter die Auslagenscheibe einzuschlagen.

Der 30-Jährige versuchte gegen 23:15 Uhr, mit einem massiven Kanalgitter die Auslagenscheibe eines Juweliergeschäftes in der Innenstadt einzuschlagen.

Von Polizistin beobachtet

Die Sicherheitsscheibe zerbrach jedoch nicht, es wurde aber ein akustischer Alarm ausgelöst - eine Polizistin der Polizeiinspektion Bruck an der Mur wurde auf das Geschehen aufmerksam. Eine Polizeistreife konnte dann den 30-Jährigen unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Haftbefehl aus Italien

Umfangreiche national und international geführte Erhebungen ergaben, dass der 30-Jährige für weitere gleichgelagerte Tathandlungen in Frage kommen könnte; außerdem war der Mann in Italien zur Festnahme ausgeschrieben. Nach den Einvernahmen wurde der 30-Jährige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.