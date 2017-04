Wagna: 30.000 Euro Schaden nach Wohnungbrand

In einer Wohnung in Wagna im Bezirk Leibnitz ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ging vermutlich von der Küche aus. Verletzt wurde niemand; der entstandene Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Das Feuer war gegen 15:00 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrparteienhauses in der Gemeindehausstraße von Wagna ausgebrochen.

Großer Schaden

Durch den Brand wurden die Kücheneinrichtung und die Elektroinstallationen in Mitleidenschaft gezogen, weitere Räume wurden durch Rauchgasniederschläge stark verschmutzt. Der Brand wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Wagna und Leitring unter Einsatz von schwerem Atemschutz gelöscht. Verletzt wurde niemand; die Brandursache ist bis dato noch nicht ermittelt.