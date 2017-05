Schloss Murau präsentiert sich adelsblau

Mitte Juni 2017 wird in Murau eine Ausstellung zu „400 Jahre Schwarzenberg“ eröffnet. Als Ankündigung wird Schloss Murau derzeit in blaues Licht getaucht: Es soll das blaue Blut symbolisieren.

Erstmals seit der Erbauung von Schloss Murau (1628 bis 1643) wird an dessen Fassade sichtbar, was im Inneren fließt: blaues Blut. Die blaue Beleuchtung ist ein Signal an alle – das blaue Schloss ist einer der Ankünder für die große Sommerausstellung „400 Jahre Schwarzenberg in Murau“ in der Altstadt.

Der adelsblaue Zauber an der Schlossfassade vollzieht sich täglich mit Einbruch der Dämmerung bis 23:00 Uhr

Eine Ausstellung als Stadtrundgang

In einem Stadtrundgang wird dabei in der Geschichte des Murauer Fürstenhauses Schwarzenberg geblättert. Mithilfe kleiner Interventionen und plakativer Großtransparente an Häuserfassaden, sowie Stationen in der Mur und an historischen Plätzen erwartet die Besucher eine inspirierende Erzählung aus einem Mix von Personendarstellungen und Stadtgeschichte. Süffig mit eingepackt ist darin auch das Thema Bier – seit 1495 in der Stadt Murau gebraut.

Murau

Von Anna bis heute

Der Aufstieg der Schwarzenberg (in Murau) – möglich gemacht durch eine wohlhabende Frau, Anna Neumann von Wasserleonburg: Eine der reichsten Frauen der Habsburg-Monarchie heiratete im 17. Jahrhundert Georg Ludwig Graf zu Schwarzenberg.

Am 17. Juni 2017 wird die Ausstellung zu „400 Jahre Schwarzenberg“ eröffnet – eben in Form des Stadtrundganges, der auf dem Schillerplatz beginnt, via Kapuzinerkirche und Handwerksmuseum zurückführt zu Tieranger und Murpromenade. Vor dort, entlang der Mur, geht es für die Besucher zum Raffaltplatz, weiter auf halber Höhe des Schlossberges in die Schwarzenbergstraße.

Kleine Schau auch im Schloss-Hof

Entlang dieser Rundganges wird an mehr als 100 kleinen und großen Stationen „Schwarzenberg“ erzählt. Im Innenhof des Schlosses Murau zeigt Familie Schwarzenberg zusätzlich eine kleine Ausstellung, die von Dr. Therese Schwarzenberg konzipiert worden ist.

Spezielles Gastronomie-Erlebnis

Um „Schwarzenberg“ auch kulinarisch genießen zu können, bereiten die Murauer Wirte auf das Thema Schwarzenberg zugeschnittene Speisen vor, die über den Ausstellungszeitraum von 16 Wochen kredenzt werden. Als Höhepunkt gelten zwei Festtafeln am 15. und 16. Juli in der Schwarzenbergstraße – je 150 Personen werden an diesen Tischen Platz finden, eine Anmeldung ist daher unumgänglich.

