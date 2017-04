Wie geht es mit Christian Buchmann weiter?

Der Rücktritt von Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) sorgt für zahlreiche Veränderungen in der steirischen Politlandschaft. Offen ist noch, was Buchmann selbst in Zukunft machen wird - es soll ein Angebot aus Wien geben.

Buchmanns Agenden als Landesrat übernimmt die bisherige ÖVP-Klubobfrau im Landtag, Barbara Eibinger-Miedl: Sie wird als Landesrätin künftig für Wirtschaft, Tourismus, Europa und Kultur zuständig sein - mehr dazu in Plagiatsaffäre: Eibinger-Miedl folgt Buchmann.

Rückkehr in den Landtag?

Ab seinem offiziellen Ausscheiden aus der Landesregierung am kommenden Dienstag hat Buchmann dann acht Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er sein Landtagsmandat annimmt - dieses Mandat wurde ja 2005 mit Buchmanns Wechsel in die Landesregierung ruhend gestellt. Verzichtet er darauf, wird im Mai ein neuer Abgeordneter angelobt.

Buchmann legte am Dienstag mit sofortiger Wirkung auch sein Amt als Landesgruppenobmann des Wirtschaftsbund Steiermark nieder - sein Nachfolger ist Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk - mehr dazu in Buchmann-Rücktritt auch im Wirtschaftsbund -, der noch in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni bestätigt werden soll.

Alte oder neue Funktion in der Wirtschaftskammer?

Ob Buchmann von seinem Rückkehrrecht in die Wirtschaftskammer Steiermark Gebrauch macht und ob er dem Wirtschaftsbund erhalten bleibt, ist noch nicht bekannt. In einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ sprach er davon, vorerst eine Auszeit nehmen zu wollen; für weitere Interviews war der Noch-Landesrat nicht erreichbar. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ soll es für Buchmann aber auch ein Angebot aus der Bundes-Wirtschaftskammer geben.

