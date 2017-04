Wasserschaden löste Feuerwehreinsatz aus

Ein Wasserschaden in einer Wohnhausanlage in Kapfenberg hat am Mittwoch für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Rohrbruch hatte zu einer Überschwemmung geführt, der Wohnungsbesitzer war nicht zu Hause.

Mittwochmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenbegr-Diemlach alarmiert. In einer Wohnung war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen, das Wasser tropfte durch die Decke in den Keller.

Polizei und Fachfirmen beigezogen

Die Wohnung über dem Kellerabteil war versperrt, der Besitzer nicht zu Hause und laut Feuerwehr auch nicht auffindbar war. Polizei und Fachfirmen wurden verständigt. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab, nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatzort an die Fachfirmen übergeben werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.