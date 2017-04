Grünen-Zwist: Vorerst kein Ausschluss

Die Grazer Grünen schließen vorerst keine Jugendorganisation aus: Bei einem Sonderparteitag Mittwochabend wurde beschlossen, dass bei den ÖH-Wahlen eine Kandidatur der Grünen Studierenden und der GRAS akzeptiert wird.

Der Sonderparteitag war einberufen worden, da mehr als 25 Parteimitglieder einen Antrag gestellt hatten: Offenbar gibt es nicht wenige Mitglieder und Bezirksgruppen, die die Jugendorganisationen unterstützen und sich gegen die Beschlüsse der Parteispitzen in Stadt, Land und Bund wehren wollen.

Die steirischen Grünen hatten Anfang April im Zwist um die Jungen Grünen auf „die Bedingungen, die der erweiterte Bundesvorstand formuliert hat“, verwiesen: Diese würden auch in der Steiermark gelten, entsprechende Beschlüsse seien bereits vom Vorstand der steirischen als auch der Grazer Grünen gefasst worden. Den politisch engagierten jungen Menschen wolle man aber ein Angebot machen, „sich weiterhin aktiv im Grünen Projekt einzubringen“ - mehr dazu in Zwei grüne Listen bei ÖH-Wahl in Graz (10.4.2017).

Keine aktive Unterstützung bei ÖH-Wahlen

Bei dem Sonderparteitag am Mittwoch wurde nun beschlossen, dass bei den ÖH-Wahlen eine Kandidatur der Grünen Studierenden neben den GRAS akzeptiert wird, allerdings soll es keine aktive Unterstützung für die Jugendorganisation geben: „Das bedeutet, dass die Kandidierenden weiterhin Mitglieder bei den Grazer Grünen bleiben können“, erklärte Geschäftsführerin Beate Windhager.

Weder die Jungen Grünen noch die Grünen Studierenden wurden somit bei der von einzelnen Parteimitgliedern erzwungenen außerordentlichen Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Zu den Jungen Grünen fiel erst gar kein Beschluss, sie könnten aber noch auf die Agenda der ordentlichen Mitgliederversammlung Anfang Mai kommen, hieß es.

