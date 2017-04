Gamlitz: Mit Noppenfolie gegen den Frost

Mit „wenig Schlaf und viel Hoffnung“ wird man auf Schloss Gamlitz die Nacht auf Freitag verbringen: Mehr als 40 freiwillige Helfer wickeln derzeit Noppenfolie um die frischen Weintriebe, um sie so vor dem Frost zu schützen.

Die Familie Melcher hatte Mittwochnachmittag einen Hilferuf an ihre Kundschaft und Freunde abgesetzt: „Schloss Gamlitz braucht morgen Ihre Hilfe. Freiwillige zur Rettung der Weinernte gesucht.“

Über 40 Freiwillige folgten Hilferuf

Dem Aufruf waren mehr als drei Dutzend Menschen gefolgt, und so waren Donnerstagfrüh zwölf der eigenen Weinbau-Arbeiter sowie mehr als 40 freiwillige Helfer bereit, um die jungen Triebe zu retten. Leute aus Graz, Leoben und angeblich sogar aus dem burgenländischen Oberwart waren gekommen - auch Schüler, Studenten, Angehörige der Firma Kompetenz, ein sozial-ökonomischer Betrieb aus Leibnitz, sowie auch Flüchtlinge.

„Ein wenig hilft es sicher“

„Wir haben noch am Mittwoch 70 Kubikmeter Noppenfolie in Wien ergattert und glücklicherweise eine Spedition gefunden, die uns die Fuhre mehrerer Rollen nach Gamlitz bringt“, schildert Wolfgang Schwarzer, einer der Mitarbeiter der Weinbauanlage. Die Folie soll nun in einzelnen Stücken auf der etwa sechs Hektar großen Weinbauanlage um die Triebe gewickelt und angetackert werden, damit der Wind sie nicht wegblasen kann: „Das ist noch nicht getestet, aber ein wenig hilft es sicher“, zeigte sich der Weinbau-Helfer überzeugt. „Noch so eine schlechte Ernte wie im Vorjahr schaffen wir nicht.“

Frostnacht steht bevor Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) könnte die Temperatur in der West-, Süd- und Oststeiermark in der kommenden Nacht auf minus vier Grad Celsius sinken.

Kampf um die Ernte

Im Vorjahr waren durch den späten Frost etwa 85 Prozent Ernteausfall auf der Anlage der Familie Melcher zu verzeichnen. Die geringen Mengen produzierten Weins wurden nur ab Hof und bei den eigenen Veranstaltungen verkauft, außerdem konnte man noch auf Restbestände aus dem Vorjahr zurückgreifen.

40.000 bis 50.000 Euro weniger Umsatz hätten sie gemacht, meinte Schwarzer, darum will man heuer um die Ernte kämpfen - so wie auch die vielen anderen Weinbauern in der Region: Mit unterschiedlichen Methoden versuchen sie, sich vor der Frost-Nacht von Donnerstag auf Freitag zu schützen - mehr dazu in Frost lässt Obst- und Weinbauern zittern (17.4.2017).

