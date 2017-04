Höchste Lawinenwarnstufe nach Wintereinbruch

In weiten Teilen der Obersteiermark schneit es nach wie vor. Besonders kritisch ist die Lage vor allem auf den Bergen: Es herrscht vielerorts Lawinenwarnstufe fünf - die höchste Warnstufe, die es gibt.

In der Obersteiermark nördlich des Alpenhauptkammes gab es in den letzten Stunden und Tagen sehr viel Neuschnee - etwa in Mariazell, wo es rund 70 Zentimeter schneite -, und es schneit weiter: In den nächsten Tagen könnte noch ein halber Meter dazu kommen.

Während im Süden der Sturm die Feuerwehren auf Trab hält, sorgt im Norden der viele Neuschnee für zahlreiche Verkehrsbehinderungen - mehr dazu in Viel Schnee im Norden, Sturm im Süden. Im Bezirk Liezen ist etwa auch die Verbindung Wildalpen - Hinterwildalpen gesperrt: Dadurch sind hier derzeit rund 80 Personen eingeschlossen.

„Lebensgefährlich“

Besonders prekär ist die Lage aber auf den Bergen: Vom Gesäuse ostwärts ins Mariazellerland bis zum Hochschwab gilt Lawinenwarnstufe fünf - bei dieser Schneelage hat man demnach am Berg nichts verloren, das wäre lebensgefährlich, sagt der Leiter des Katastrophenschutzes, Harald Eitner: „Da können Lawinen ohne fremde Einwirkung von selbst jederzeit losgehen. Das ist begründet durch die Windverfrachtungen, die besonders stark sind in dieser Region, und dort sind die Lawinenkommissionen permament in Tagung und permanent unterwegs.“

Auch in Oberösterreich sorgt der Wintereinbruch für hohe Lawinengefahr: Der Lawinenwarndienst des Landes Oberösterreich gab Donnerstagvormittag teilweise Warnstufe vier aus - mehr dazu in Hohe Lawinengefahr – Warnstufe vier (ooe.ORF.at).

1,70 Meter Neuschnee in 20 Stunden

Eitner spricht generell von einer außergewöhnlichen Situation und nennt ein Beispiel: Auf dem Tamischbachturm, einem beliebten Tourenberg in der Nähe von Hieflau im Bezirk Liezen, schneite es in 20 Stunden 1,70 Meter - das ist die höchste Schneehöhe in dieser kurzen Zeit, die jemals in der Steiermark gemessen wurde. Diese Schneemengen in Kombination mit Minusgraden und dem starken Wind ergibt dann eben die extreme Lawinengefahr, die laut Harald Eitner wohl auch über das Wochenende anhalten wird.

Frostnacht steht bevor Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) könnte die Temperatur in der West-, Süd- und Oststeiermark in der kommenden Nacht auf minus vier Grad Celsius sinken.

Bangen in den Weinbergen

Aber nicht nur auf den Bergen ist die Situation kritisch - auch die Obst- und Weinbauern bangen: Sie sind derzeit im Dauereinsatz. Vor allem die Nacht von Donnerstag auf Freitag soll klar und damit sehr frostig werden - einige Obst- und Weinbauern fürchten, dass die jungen Triebe den Frost nicht überstehen könnten - mehr dazu in Bangen in den Weinbergen (news.ORF.at).

Auf Schloss Gamlitz etwa wickelten am Donnerstag mehr als 40 freiwillige Helfer Noppenfolie um die frischen Weintriebe, um sie so vor dem Frost zu schützen - mehr dazu in Gamlitz: Mit Noppenfolie gegen den Frost.

