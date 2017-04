Unbekannter Toter nahe Graz aus Mur geborgen

Die Polizei hat in Gössendorf südlich von Graz eine männliche Leiche aus der Mur geborgen. Entdeckt wurde die Leiche bereits in der Karwoche, die Identität des Toten konnte bislang aber noch nicht geklärt werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, die Identität des Toten zu klären, denn auch eine Woche nach Fund der Leiche in Gössendorf tappen die Ermittler darüber im Dunkeln.

Auffällige Tätowierungen

Den Beamten zufolge handle es sich bei dem Toten um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit Dreitages-Bart, einer Größe von 177 Zentimetern und einem Gewicht von 77 Kilogramm. Die Haarfarbe des Mannes ist braun, die Augenfarbe blau. Besonders auffällig sind die Tätowierungen, die der Mann am Körper trug - unter anderem der Schriftzug „Tekkno“ am Hals, ein Hakenkreuz mit Herz am linken Unterarm und eine Acht an der rechten Hand.

LPD Steiermark

Um den Hals trug der Unbekannte ein einfach verknotetes Lederband mit einem kreisrunden Anhänger. Dieser Anhänger zeigt eine in transparentes Material gegossene Einlage, ähnlich einem Muschelsplitter oder ähnlich einem Tierzahn.

Mann trug dunkle Bekleidung

Entdeckt wurde die Leiche bereits Mitte der Karwoche. Zu diesem Zeitpunkt trug der Unbekannte eine dunkle Bermuda und eine dunkle lange Hose mit Seitentaschen auf Höhe der Oberschenkel in der Größe 48 sowie graue Socken und Trekkingschuhe der Marke „Memphis“ in der Größte 43; außerdem trug der Mann zum Zeitpunkt seines Todes eine Packung Zigarettenfilter der Marke „ZigZagPapier“ und eine Packung Zigarettenpapier bei sich.

Hinweise von Personen, die Näheres zur Identität des Mannes sagen können, werden gebeten, sich an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter 059 133/60 3333 zu wenden.