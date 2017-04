"Mein Bundesland“ in news.ORF.at

Nicht nur das Wetter, auch die Topnews aus der Steiermark kann man von nun an in ORF.at einstellen: Über „Mein Bundesland“ begleiten Sie die wichtigsten und interessantesten Berichte aus der Steiermark direkt auf der blauen Seite von ORF.at.

Sie wählen die Steiermark - oder auch ein beliebiges anderes Bundesland - und bekommen von der jeweiligen Landesstudio-Redaktion aktualisiert einen klaren Blick auf das Geschehen im von Ihnen ausgewählten Bundesland.

Wissen, was los ist – und Neues entdecken

Ziel des neuen Länderfensters in ORF.at: nie versäumen, was die wichtigste Story des Tages und der Stunde ist - und auch Neues entdecken, das man bisher so noch nicht gesehen hat. Stets dabei im Länderfenster: das aktuelle Wetter, um zu wissen, wie die Lage daheim ist.

Sowohl in der Desktop- als auch in der Mobilversion und App können Sie das gewünschte Bundesland aussuchen (Hinweis: Das dafür notwendige App-Update wird demnächst in den App Stores für Android und für iOS verfügbar sein).

Wollen Sie das Angebot nicht nutzen, lässt es sich wegklicken und später zurückholen; haben Sie Ihr Bundesland gewählt, dann begleitet Sie „Mein Bundesland“ mit einem aktuellen Blick auf das Geschehen bei jedem neuen Besuch von ORF.at.

