„Klanglicht“ lässt Grazer Innenstadt erstrahlen

Demnächst wird Graz wieder bei Nacht erstrahlen. Dafür sorgt das „Klanglicht“, ein Projekt der Bühnen Graz, bei dem Fassaden und Plätze bespielt werden. Licht heuer aber auch das Thema im Institut für Kunst im öffentlichen Raum.

An verschiedenen Orten werden Lichtskulpturen, Installationen und Videoprojektionen im Zusammenspiel mit Klängen zu erleben sein. Neben der Oper, dem Schauspielhaus, dem Dom im Berg oder auch dem Next Liberty wird heuer auch der Stadtpark Teil des Klanglichts sein und erstmals wird es heuer an zwei Abenden zu erleben sein.

Ohne Klang und Licht „kein Zauber“

Im Zentrum stehen neun künstlerische Projekte, darunter etwa die Skulpturen aus Licht von Janet Echelman, die Installationen in Gebäudegröße kreiert oder ein Teppich aus Farben, der auf dem Opernring ausgerollt wird. „Wer Stimmungen erzeugen, verstärken oder überhöhen will, wird sich des Klanges und des Lichts bedienen müssen. Ohne diese beiden Elemente kein Zauber“, meinte Initiator und Bühnen-Holding-Chef Bernhard Rinner zum Spektakel.

ORF

Das Projekt „Klanglicht“ geht vom 29. bis 30. April über die Bühne

Erste Lichtprojekte ab Freitag

Aber auch das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark des Universalmuseums Joanneums widmet sich heuer dem Thema Licht. Dazu werden acht Künstler oder Künstlergruppen jeweils ein Projekt in der Innenstadt von Graz umsetzen, die Eröffnung findet bereits am Freitag, dem 21. April statt.

ORF.at

So wird beispielsweise das Künstlerkollektiv Plex Noir für das Joanneumviertel eine interaktive Licht- und Klanginstallation erarbeiten. Für den Eingangsbereich des Museums im Palais Herberstein entwickelt Brigitte Kowanz eine permanente Arbeit, die den Eingang optisch öffnet und entsprechend erfahrbar macht.

