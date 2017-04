Messe läutet in Graz wieder das Frühjahr ein

Dem Wetter zum Trotz startet kommende Woche die Grazer Frühjahrsmesse. Im Fokus der mehr als 450 Aussteller stehen dabei einmal mehr die Bereiche Garten, Bauen und Lifestyle. Aber es gibt auch Neues zu sehen.

Neu auf der Messe ist heuer etwa eine Kooperation mit dem österreichischen Bundesheer, das sowohl mit der Militärkapelle, als auch mit einer Leistungsschau auf der Messe vertreten sein wird.

Die Frühjahrsmesse startet am Donnerstag, 27. April und läuft bis zum Staatsfeiertag am 1. Mai. Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr.

Roadshow des Bundesheers

Immerhin will das Bundesheer bis zum Jahr 2020 9.800 neue Soldaten aufnehmen und da heißt es nun bei einer Roadshow, fleißig die Werbetrommel zu rühren und über die Karriere-Chancen aufzuklären, sagt Markus Wilfinger vom Militärkommando Steiermark: „Die Grazer Messe bietet uns die Möglichkeit, das Bundesheer als Arbeitgeber den Besuchern vorzustellen. Andererseits sehen die Besucher gepanzerte Fahrzeuge, aber auch Ausrüstungsgegenstände und Gefechtsfahrzeuge, die bei uns zum Einsatz kommen.“ Damit sollen Interessierte einen Einblick in die Arbeit des Heeres bekommen.

ORF

Kochlöffelduell neu im Programm

Bereits fixer Bestandteil der Frühjahrsmesse ist die Kochbuchmesse, die unter dem Motto „Kochbuch, Kulinarik und Trinkkultur“ steht. Einer der Höhepunkte wird dabei aber das neu eingeführte Kochlöffelduell sein, sagt der Organisator der Kochbühne, Taliman Sluga: „Da treten Amateure gegen Kochprofis an und das Publikum entscheidet, welches Gericht ihnen am Besten schmeckt. Meine Kochprofis sind aber so gestrickt, dass sie keine Problem haben, wenn das Publikum die Amateure gewinnen lässt.“

Messe Graz

Traditionelle Frühlingsthemen

Weiterhin im Standardprogramm der Messe sind traditionelle Frühlingsthemen wie etwa der Garten - dazu gehört eine Gartenausstellung genauso wie alles rund ums Grillen. Der Themenschwerpunkt Wohnen und Bauen umfasst neben den Bereichen Haushalt und Küche auch das Thema Baby und Kind mit allen neuen Trends rund um die Babyausstattung. Und auch Mode, Schönheit und Sport - auch der Motorsport - werden vertreten sein. Daneben wird es Aktionstage mit ermäßigtem Eintritt geben, etwa für Senioren, Trachtenfreunde oder Familien.

MCG/Wiesner

60.000 Besucher erwartet

Das Motto der Grazer Frühjahrsmesse 2017 lautet „Willst du mit mir hingehen?“ und Armin Egger, Vorstand der mcg Graz ist überzeugt, dass auch heuer wieder rund 60.000 Besucher auf das Messegelände strömen werden: „Die einen kommen wegen der neuesten Custom-Bikes, die wir da haben, der nächste kommt wegen der Gartenausstellung und der Produkte, die es für den Garten, für das Haus, für die Pflanzen gibt und der übernächste kommt, weil wir den Floristen Lehrlingswettbewerb haben und bewundert die Kunstwerke, die da geschaffen werden.“

