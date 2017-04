Frost: Obst- und Weinbauern fürchten um Ernte

Die steirischen Obst- und Weinbauern haben die ganze Nacht gegen den Frost gekämpft - mit Feuer, Rauch und auch Noppenfolie wurde versucht, die jungen Triebe zu schützen. Ob mit Erfolg, ist noch nicht klar.

Es liegt Rauch über der Apfelstraße: Viele Apfelbauern versuchten zu retten, was zu retten ist, indem sie Parafinkerzen und auch Stroh angezündet hatten - mehr dazu in Frost lässt Obst- und Weinbauern zittern (17.4.2017).

Ob es aber auch etwas gebracht hat, lässt sich noch schwer abschätzen, sagt etwa der Obstbauer Josef Singer aus Hartl: „Teilweise hoffe ich wohl, die Strohballen bei den Birnen, da hätten wir aber wahrscheinlich eine große Mannschaft mehr gebraucht.“

Die Temperaturen sanken über die Nacht immer weiter, bis zum Teil auf minus vier Grad - und das könnte dann doch zu viel gewesen sein: Laut Singer dürften Apfelbäume, die dieser Temperatur ausgesetzt sind, wohl auch heuer wieder keine Äpfel tragen. Genaueres weiß man allerdings erst in ein paar Tagen.

Mit Feuer, Rauch und Noppenfolie gegen den Frost

Auch die Weinbauern waren im Dauereinsatz. Die Winzerin Tamara Kögl aus Ratsch versuchte - wie viele ihrer Kollegen - mit Wärme und Rauch gegen den Frost vorzugehen: „In Ratsch haben die meisten Winzer Strohballen positioniert, um ein Feuer zu machen und die Reben so zu schützen, einerseits durch die Wärme, andererseits durch den Rauch, der entsteht. Kurz vor Sonnenaufgang ist es immer am kältesten, und es wird dann wieder wärmer, und das ist genau der Punkt, wo die Zellen in den Pflanzen sehr oft reißen, weil zuerst hat es Minusgrade gehabt, und dann die schnelle Erwärmung und das ist der kritische Bereich.“

Auf Schloss Gamlitz wickelten mehr als 40 freiwillige Helfer Noppenfolie um die frischen Weintriebe, um sie so vor dem Frost zu schützen - mehr dazu in Gamlitz: Mit Noppenfolie gegen den Frost.

„Nacht verlief leider so wie erwartet“

Ob es wirklich geholfen hat, weiß Arnold Melcher vom Weingut Schloss Gamlitz aber noch nicht: „Die Nacht ist leider so verlaufen, wie wir es erwartet hatten - es hat aufgeklart, der Wind hat leider aufgehört, und damit sind die Temperaturen weiter gesunken. Bei minus zwei Grad könnte es gerade noch gehen - wenn man Glück hat -, aber ob es sich ausgegangen ist, ist jetzt noch nicht zu erkennen.“

Laut Melcher sollte man noch im Laufe des Freitags erkennen, was passiert ist: „Die Blätter werden sich sehr schnell verändern, falls sie kaputt geworden sind.“

