Erstmals Nachwuchs bei Faultieren in Herberstein

Der Tierpark Herberstein in Stubenberg ist um eine Attraktion reicher. Das im Südamerikahaus untergebrachte Faultier-Pärchen hat binnen nur eines Jahres Nachwuchs bekommen. Es ist bei den Faultieren der erste Zuchterfolg in Herberstein.

Speedy und Gonzales heißen die stolzen Eltern, die im Tierpark Herberstein erstmals für Nachwuchs bei den Zweifinger-Faultieren sorgten. Dabei kennen sich die beiden Faultiere noch gar nicht so lange.

Nachwuchs erst elf Tage alt

Erst vor etwa einem Jahr zog das Männchen Gonzales ins Südamerikahaus ein, kurz darauf schon dürfte es eingeschlagen haben. Mittlerweile ist das Faultierbaby elf Tage alt, sagt der Zoologische Leiter im Tierpark, Reinhard Pichler: „Nach zwölf Monaten Tragzeit kam ein circa 300 Gramm schweres Faultier zur Welt, das sich nach der Geburt sofort am Bauch der Mama festklammerte und nun überall mitgetragen wird."

Christa Buchberger

Die nunmehr dreiköpfige Faultierfamilie lebt im Tierpark im so genannten Südamerikahaus, gemeinsam etwa mit Tapiren und Wasserschweinen. Generell verbringen die Faultiere ihre Zeit aber im Dauerschlaf, bis zu 20 Stunden täglich hängen sie kopfabwärts an einem Seil oder liegen in ihren Schlafboxen.

