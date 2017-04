Drei Tote nach Verkehrsunfällen in einer Nacht

Verkehrsunfälle in der Steiermark haben Freitagabend drei Tote gefordert. In Bruck an der Mur kam ein Lkw von der Straße ab, im Murtal stieß ein Fahrzeug gegen ein Brückengeländer und auf dem Rechberg starb ein Motorradfahrer.

Der erste tödliche Unfall passierte im Bezirk Bruck an der Mur. Ein 38-jähriger Kraftfahrer war mit seinem Laster mit Holzanhänger auf einer Forststraße im Bereich Schweizgraben unterwegs, als er mit der rechten Fahrzeugseite auf die Böschung geriet.

Lkw-Lenker aus Kabine geschleudert

Dabei dürfte der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und kam von der Fahrbahn ab. Der Lkw stürzte samt Anhänger 20 Meter über einen Hang. Der 38-Jährige wurde dabei aus der Kabine geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Ein Kollege des Unfalllenkers kam etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall an der Unfallstelle vorbei und verständigte die Einsatzkräfte, die den Verunglückten erst gegen Mitternacht bergen konnten.

FF Weißkirchen

Mit Auto gegen Brückengeländer

Gegen 21 Uhr kam es auch auf der Obdacher Straße in Richtung Weißenkirchen im Bezirk Murtal zu einem folgenschweren Unfall. Ein 37 Jahre alter Pkw-Lenker kam mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug aus unbekannter Ursache gegen ein Brückengeländer. Der 37-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur

Mit Zweirad ohne Licht unterwegs

Kurz vor Mitternacht krachte es schließlich auf dem Rechberg im Bezirk Weiz. Ein nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad kollidierte mit einem Pkw. Der 39-Jährige Lenker, ein Oststeirer war mit seinem so genannten Pocket-Bike ohne Beleuchtung und nur mit Taschenlampe unterwegs, als ihm ein Auto, gelenkt von einem 28-Jährigen, entgegen kam. Die Fahrzeuge kollidierten, der 39-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.