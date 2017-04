Fünf Flüchtlinge in Spielfeld in Lkw entdeckt

An der steirisch-slowenischen Grenze in Spielfeld sind am Samstag fünf Flüchtlinge in einem Lkw entdeckt worden. Der Lenker des Lasters hatte selbst die Grenzbeamten informiert.

Der 51 Jahre alte Lenker aus der Türkei hatte Samstagmittag unweit des Grenzüberganges in Spielfeld eine Pause an der Bundesstraße eingelegt, wie er sagte. Dabei habe er Klopfgeräusche wahrgenommen.

Nach Slowenien zurückgewiesen

Der Lenker verständigte daraufhin die Fremdenpolizei in Spielfeld, die den Lkw gleich öffnete und im Inneren des Fahrzeuges fünf Männer entdeckte. Die Männer stammten aus Afganistan und Sri Lanka und waren im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Sie wurden nach Slowenien zurückgewiesen. Der Lkw-Lenker durfte seine Fahrt fortsetzen. Der Verdacht der Schlepperei habe sich ihm gegenüber nicht bestätigt, sagt die Polizei.

Schlafenden Lenker ausgetrickst

Die Einvernahme der fünf Männer ergab, dass sie in Richtung Europa wollten. In Serbien hätten sie sich daher in einem Waldstück versteckt, ehe sie mit Hilfe eines Schleppers in den Lkw gelangten. Dafür sei die Plombe aufgeschnitten und ein Teil der Ladung ausgeladen worden. Die Männer versteckten sich in einem Hohlraum, Vorhängeschloss und Plombe wurden wieder montiert. Nach Auskunft der Männer sei das alles passiert, als der Lkw-Lenker geschlafen habe.