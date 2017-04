Feuerwehr verhinderte Großbrand in Sägewerk

Die Feuerwehr hat Samstagabend vermutlich großen Schaden in einem Sägewerk in St. Margarethen bei Knittelfeld verhindert. Nicht mehr gerettet werden konnte dagegen ein Wirtschaftsgebäude in Mariahof im Bezirk Murau.

Das Feuer in Mariahof brach am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude aus. Drei Feuerwehren rückten mit fast 80 Mann aus, konnten das lodernde Gebäude aber nicht mehr retten, es brannte völlig nieder.

100.000 Euro Schaden

Auch die im Gebäude abgestellten Gerätschaften und ein Traktoranhänger außerhalb des Gebäudes wurden beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Sachschaden dürfte laut Polizei 100.000 Euro betragen. Die Brandursache ist noch unklar.

BFV Murau/Horn

Großbrand bei Knittelfeld verhindert

Schlimmeres verhindert wurde vermutlich Samstagabend in St. Margarethen bei Knittelfeld. Aus noch nicht geklärter Ursache war ein Feuer in einem Gewächshaus ausgebrochen, das direkt an ein Sägewerk und ein Carport angrenzte. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr seien die Rauchschwaden deutlich sichtbar gewesen, heißt es seitens der Feuerwehr St. Margarethen.

FF St. Margarethen

Mit Feuerlöschern Stellung gehalten

Die Besitzer selbst hatten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten, so dass der Brand relativ rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Sägewerk verhindert werden konnte. Insgesamt waren 28 Feuerwehrkräfte im Einsatz.