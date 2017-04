Vier junge Ungarn als Ladendiebe entlarvt

In Graz sind am Samstag vier junge Ungarn im Alter zwischen 16 und 30 Jahren von Kaufhausdetektiven entlarvt worden. Das Quartett soll mehrfach in Geschäften zugeschlagen und vor allem Kleidung gestohlen haben.

Laut Polizei handelt es sich bei den Verdächtigen um drei Männer und eine Frau aus Ungarn. Sie dürften am Samstag auf Diebstour in der Grazer Innenstadt gewesen sein.

Ladendetektive wurden aufmerksam

Mehrfach sollen sie laut Polizei in den Nachmittagsstunden in Geschäften einfach zugelangt haben, ohne zu bezahlen. In einem Geschäft aber wurden Ladendetektive auf die vier Personen aufmerksam und riefen die Polizei. Die Beamten konnten die Verdächtigen stellen und festnehmen.

Diebesgut im Kofferraum gefunden

Im Kofferraum ihres Wagens fand die Polizei schließlich das Diebesgut, das sichergestellt wurde, darunter etwa hochwertige Markenbekleidung. Die Höhe des Sachschadens dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.