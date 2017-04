Mahnwache gegen Ökostromgesetz in Gosdorf

In ganz Österreich hat es am Sonntag Proteste gegen das geplante Ökostromgesetz gegeben, weil damit einigen Biogasanlagen das Aus droht. In der Steiermark wurde deshalb in Gosdorf eine Mahnwache abgehalten.

200 Bürgermeister und Anlagenbetreiber von Biogasanlagen haben sich zur Mahnwache in Gosdorf in der Südoststeiermark versammelt. Seit Ende März protestieren sie bereits dagegen, dass die Förderungen für effiziente Ökostromanlagen gestrichen werden sollen - mehr dazu auch in Ökostromnovelle stößt auf Widerstand (11.4.2017).

„Aus für 70 Prozent der Anlagen“

Die Betreiber fordern nun eine Vertragsverlängeurng um weitere sieben Jahre. Die entsprechende Gesetzesnovelle wurde bereits zweimal verschoben - aufgrund des massiven Protestes, ist der Sprecher der Anlagenbetreiber, Hannes Hauptmann, überzeugt: „Es hat sehr viel gebracht. Die Politik hat sich eine neuerliche Nachdenkpause verschafft, um diesen miserablen und inakzeptablen Gesetzesentwurf neu zu überdenken. Für uns wäre das eine Katastrophe, wenn das kommen würde, das wäre das Aus für 70 Prozent der Anlagen.“

ORF

Anlage in Gosdorf versorgt Gemeinde

Auch die Anlage in Gosdorf ist bedroht. Sie versorgt die Gemeinde, 40 Häuser und zwei große Ställe mit Strom und Wärme. Eine solche umweltfreundliche Energie sei ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz, sagt Maria Pein von der Landwirtschaftskammer, und dieser sei in Hinblick auf den jüngsten Frost immer wichtiger: „Man hat in der vergangenen Woche ja gesehen, was Klimawandel heißt - das heißt die Frostkatastrophe ist ja wieder eingetreten, was niemand geblaubt hätte.“

ORF

Auch der Betreiber der Gosdorfer Anlage glaubt fest an die Zukunft von Ökostrom und setzt deshalb auf ein neues Verfahren der weststeirischen Firma SFL, mit der neben Müll aus der Biotonne auch Schlachtabfälle verarbeitet werden können, erklärt Anlagenbetrieber Markus Lukas: „Das besondere daran ist, dass wir organische Stoffe aufschließen können und daraus Energie gewinnen können. Diese Anlage kann die Biotonne, also den Hausabfall komplett verflüssigen, es sind keine Stoffe mehr drinnen, die umweltgefährdend sind und man kann dadurch noch mehr und höhere Energie erzeugen, als sonst.“ Die Leistungssteigerung betrage über 20 Prozent.

ORF

„Aushöhlung der ländlichen Region“

Nicht zuletzt sind es Bürgermeister betroffener Gemeinden wie Gosdorf, die nicht nur um ihre autarken, umweltfreundlichen Energiequellen fürchten, sondern auch um Arbeitsplätze: „Wir müssten schauen, wie wir die Wärmeversorgung bewerkstelligen dann. Das kommt teurer, wäre viel Aufwand, viele Arbeitsplätze weniger und Menschen, die auspendeln - wieder ein Beitrag zur Aushöhlung der ländlichen Region“, sagt etwa Anton Vukan, Bürgermeister in Mureck.