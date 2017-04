Zigarettenstummel lösten Balkonbrand aus

Achtlos entsorgte Zigarettenstummel haben am Sonntag einen Brand in Bärnbach in der Weststeiermark ausgelöst. Laut Feuerwehr standen ein Balkon eines Mehrparteienhauses und Teile des Dachstuhls in Brand.

Der Brand brach Sonntagvormittag in einem Mehrparteienhaus aus, auf einem Balkon im zweiten Stock. Laut Feuerwehr standen neben dem Balkon auch Teile des Dachstuhls in Brand.

50.000 Euro Sachschaden

Wie die Ermittlungen ergaben, dürften achtlos entsorgte Zigaretten der Auslöser gewesen sein. Die Stummel wurden in einem Plastikeimer gefunden, in dem sich auch Papier befunden haben dürfte. Insgesamt waren vier Feuerwehren im Einsatz, verletzt wurde aber niemand, weil zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keiner der Bewohner zu Hause war. Der Sachschaden allerdings beträgt laut Polizei mindestens 50.000 Euro.