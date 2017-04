Erste Sperren entlang der Tunnelkette Semmering

Auf der Semmeringschnellstraße (S6) starten die alljährlichen Wartungsarbeiten in den Tunnelanlagen. Den Anfang machen die Tunnel Steinhaus und Semmering in Fahrtrichtung Wien, sie sind ab Montagabend gesperrt.

Jedes Jahr wird in der Tunnelkette auf der S6 die Sicherheitsausstattung gewartet, auf dem Prüfstand stehen dabei vor allem die Lüftung und die Brandsicherheit.

Tunnelsperre jeweils ab 20 Uhr

Vier Nächte sind für die Arbeiten eingeplant, bei denen die Tunnel auf Grund umfangreicher Tests frei sein müssen. Los geht es Montagabend im Tunnel Steinhaus und im Tunnel Semmering in Richtung Seebenstein und Wien. Die Sperren dauert jeweils von 20 Uhr Abends bis 5 Uhr Früh des Folgetages.

In der Nacht auf Mittwoch folgt die Sperre der Tunnel in Fahrtrichtung St. Michael. Der Verkehr wird jeweils zwischen Spital und Maria Schutz umgeleitet.

Arbeiten dauern bis Freitagfrüh

Danach gehen die Arbeiten im Tunnel Spital weiter. Er wird von Mittwochabend, bis Donnerstagfrüh gesperrt sein und zwar in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr wird solange zwischen Mürzzuschlag Ost und Spital umgeleitet.

Zum Abschluss ist in der Nacht auf Freitag, den 27. April, schließlich der Tunnel Ganzstein an der Reihe. In der ersten Nachthälte wird in Fahrtrichtung St. Michael gesperrt, in der zweiten Hälfte in Fahrtrichtung Seebenstein. Für den Verkehr ist die Umleitung zwischen den Anschlussstellen Mürzzuschlag Ost und West eingerichtet.

Weblinger Kreis ab Freitagabend gesperrt

Ab Freitagabend gibt es dann auch Auswirkungen auf den Verkehr in Graz. Ab 20 Uhr wird nämlich der Kreisverkehr in Graz-Webling gesperrt. Grund sind Fräs- und Asphaltierungsarbeiten. Wie der Homepage der Stadt Graz zu entnehmen ist, werden großräumige Umleitungen eingerichtet werden, möglich ist nur die Zufahrt zum Shopping Center West.

Das Südportal des Plabutschtunnel wird vom Zentrum kommend nur über Seiersberg erreichbar sein. Von der Südautobahn (A2) kommend wird empfohlen, über die Anschlussstelle Feldkirchen und die Triester Straße auszuweichen, um ins Stadtzentrum zu kommen. Die Sperre dauert bis Montag, 1. Mai.

