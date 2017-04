Insolvenzstatistik: Weniger Firmenpleiten

21 Firmen gehen laut aktueller Statistik in Österreich im Schnitt jeden Tag in Insolvenz - allerdings: Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres sanken die Firmenpleiten heuer um mehr als fünf Prozent.

Vergleicht man in der aktuellen Insolvenzstatistik die Bundesländer untereinander, liegt die Steiermark auf dem zweiten Platz, was den Rückgang an Firmeninsolvenzen betrifft: Fünf Prozent weniger Unternehmen als noch vor einem Jahr mussten heuer zwischen Jänner und März Insolvenz anmelden - noch weniger waren es nur in Salzburg; in Wien hingegen wurde sogar ein leichter Anstieg an Firmeninsolvenzen verzeichnet.

Sieht man sich die steirischen Bezirke an, so gab es in Liezen einen Rückgang um 70 Prozent, im Bezirk Südoststeiermark betrug der Rückgang immerhin 50 Prozent, während in Murau hingegen um ein Drittel mehr Firmeninsolvenzen gezählt wurden.

Aufwärtstrend beim Tourismus

Am stärksten betroffen von Insolvenzen ist nach wie vor die Baubranche, eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich dagegen beim Tourismus: Aufgrund der guten Entwicklung im Winter seien die Insolvenzen in der Branche heuer zurückgegangen.

Als häufigste Ursache für eine Insolvenz geben die meisten Firmen betriebswirtschaftliche Fehlentscheidungen an, auch Wettbewerbsdruck und die allgemeine Wirtschaftslage seien Gründe für das Scheitern eines Unternehmens.

Mehr Privatinsolvenzen in der Steiermark

Anders ist die Lage bei Privatinsolvenzen: Hier ging die Zahl österreichweit zwar ebenfalls zurück, in der Steiermark waren es dagegen um sechs Prozent mehr; die meisten gab es in Graz, Leoben und Liezen.

Link: