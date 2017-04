Frost: Sachverständige im Dauereinsatz

Nach dem Frost ist derzeit leider vor dem Frost: Auch in der Nacht auf Montag gab es wieder Minus-Temperaturen. Welchen Schaden sie in der Landwirtschaft angerichtet haben, ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.

Die Sachverständigen begutachten derzeit vor allem Beeren- und Steinobst - wie Erdbeeren, Kirschen, Marillen und Aroniabeeren: „Wir halten Entwicklungsstadium, den allgemeinen Kulturzustand fest, schauen uns Blüten bzw. Fruchtansatz an und versuchen dann, den Entschädigungsgrad in etwa festzuhalten - wobei das nur eine Vorbesichtigung ist: Die Finalisierung wird dann unmittelbar vor der Ernte durchgeführt“, sagt Josef Kurz, Landesleiter der österreichischen Hagelversicherung.

„Was bis jetzt da ist, ist praktisch kaputt“

Am Beispiel der Erdbeere erklärt Kurz das teils dramatische Bild: „Die Blüten, die bereits entwickelt waren, sind zur Gänze zerstört - die Frage ist jetzt, wie viel kann diese Pflanze noch nachbilden. Aber was bis jetzt da ist, ist praktisch kaputt.“

APA/Erwin Scheriau

Möglicherweise kamen in der Nacht auf Montag weitere Schäden dazu, denn in der Oststeiermark gab es wieder Frost, sagt Rupert Gsöls, Obmann von Obstland Steiermark, „vor allem im Ilzer Raum, wo einige Betriebe wieder mit der Frostschutzberegnung angefangen haben, wo es wieder minus eins, minus zwei Grad gegeben hat. In den höheren Regionen war die Nacht kein Minus mehr, aber Ende der Woche könnte es wieder schwierig werden.“ - mehr dazu in Regenwetter macht nur kurz Pause (news.ORF.at).

Chancen auf gute Apfelernte sinken weiter

Die Chancen auf eine gute Apfelernte würden damit weiter sinken, so Gsöls, und das, obwohl man heuer eigentlich nur zehn Prozent der Blüte gebraucht hätte: „Fakt ist, dass die erste Blüte, die rauskommt, die beste Blüte für den Apfel ist, die aber auch zuerst abfriert. Die Nachblüte bringt eigentlich ganz schlechte Qualitäten, und mit minus sechs Grad haben auch diese Blüten keine Chance zum Überleben.“

Wie genau sich der Frost auf den Wein ausgewirkt hat, werden sich die Sachverständigen der Versicherung ab kommender Woche ansehen - mehr dazu in Frost: Vor allem beim Obst große Schäden (21.4.2017). Der relativ späte Frost hat zudem auch Auswirkungen auf die Honigernte - mehr dazu in Späte Kälte lässt die Honigernte schrumpfen.

