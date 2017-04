Angelobungen im Landtag

In der Sitzung des Landtags am Dienstag wird die neue Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) angelobt. Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) bekommt offiziell das Kulturressort.

Die Rochaden wurden ja nötig, nachdem Wirtschafts- und Kulturlandesrat Christian Buchmann als Konsequenz aus der Plagiatsaffäre vorige Woche zurückgetreten ist - mehr dazu in Wie geht es mit Christian Buchmann weiter?. Buchmanns Agenden als Landesrat übernimmt die bisherige ÖVP-Klubobfrau im Landtag, Barbara Eibinger-Miedl - mehr dazu in Plagiatsaffäre: Eibinger-Miedl folgt Buchmann und in Die Nachfolgerin: Eibinger-Miedl im Porträt.

Drei Ressorts für Eibinger-Miedl

Die 37-jährige Barbara Eibinger-Miedl war zuletzt und bisher Klubchefin der ÖVP im Landtag. Diese Funktion wird Karl Lackner übernehmen. Eibinger-Miedl hat als Landesrätin drei Ressorts zu verantworten: Wirtschaft plus Wissenschaft und Forschung, Tourismus und Europa. Die Kulturagenden von Christian Buchmann übernimmt Christopher Drexler - mehr dazu in Drexler wird neuer Kulturlandesrat.

Fernwärme und Bodenschutz weitere Themen

Außerdem will die KPÖ eine dringliche Anfrage an LH-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) stellen. Es geht um Kosten und Versorgung bei der Fernwärme, wenn der Vertrag mit dem Verbund über die Fernwärmelieferung ab dem Winter 2020 ausläuft.

Und die Grünen fordern ein Maßnahmenbündel zum Thema Bodenschutz. Denn immer mehr Flächen würden verbaut, was wiederum den Lebensraum für Lebewesen und Pflanzen nehme und durch fehlende Versickerungsflächen die Hochwassergefahr erhöhe, so die Grünen.