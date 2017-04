Neues Wettgesetz „Schritt in richtige Richtung“

Ein neues Wettgesetz soll mehr Kontrolle in steirischen Wettunternehmen ermöglichen und Wettunternehmer in die Pflicht nehmen. Steirische Suchtexperten sprechen von einem „Schritt in die richtige Richtung“.

Neben einer Wettkundenkarte sieht der Gesetzesentwurf auch Beratungsgespräche für Suchtgefährdete vor: Zwei Mitarbeiter pro Wettunternehmen sollen suchtgefährdete Wettkunden beraten.

Wer wie viel Geld für Wetten ausgibt und ob eine Sucht vorliegt, soll die verpflichtende Wettkundenkarte aufzeigen. Sie wird vom Wettunternehmer ausgegeben und muss auch mit einem Lichtbild versehen sein - soweit ein Teil des Gesetzesentwurfs - mehr dazu in Gesetz zum Schutz von Wettkunden (25.4.2017).

„Aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen“

Für Lukas Schmuckermair von der steirischen Fachstelle für Suchtprävention wurde ein Schritt in die richtige Richtung getan: „Der Gesetzesentwurf ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist eine Angleichung an Glücksspielgesetze und das ist aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen.“ Jeder achte Wettkunde sei laut dem Experten suchtgefährdet.

Vor allem die geplanten Beratungsgespräche könnten hier entgegensteuern. Vorausgesetzt, sie sind nicht die einzige Maßnahme, so Schmuckermair: „Beratungsgespräche sind sinnvoll, wenn sie in ein Gesamtkonzept eingebettet sind, wo die Anbieter ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf schulen, ihre Kunden zu beobachten; einen Beobachtungskatalog herausgeben und dann ein Handlungsmodell, wie sie bei problematischen oder riskanten Spiel- oder Sozialverhalten zu reagieren haben.“

Umsetzung erst ab Herbst

Darüber hinaus plant das Gesetz eine Einschränkung von Live-Wetten. So könne man etwa bei Fußballspielen nicht mehr auf die nächste gelbe Karte, den nächsten Eckball oder das nächste Foul wetten. Eine wichtige Einschränkung, so Schmuckermair, denn bei Livewetten „kann ich als Spielerin, als Spieler, in einen Zustand kommen, dass ich mein Gefühl für die Zeit, für den Geldeinsatz, verliere - und immer mehr Geld setze“.

Der Entwurf für das neue Wettgesetz soll bereits am Dienstag in einem Unterausschuss des Landtags diskutiert werden. Mit einer Umsetzung ist jedoch erst frühestens im Herbst zu rechnen.

Link: