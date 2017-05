Ärzte: ELGA „sieht aus wie PDF-Müllhalde“

Die Steiermark war eines der ersten Bundesländer, in denen die elektronische Gesundheitsakte ELGA getestet wurde. Ein fixes Datum für den österreichweiten Systemstart gibt es zwar noch nicht - sehr wohl aber heftige Kritik von Spitalsärzten.

Laut Karlheinz Kornhäusl, dem Sprecher der steirischen Spitalsärzte in der Ärztekammer, sei ein System, mit dem der Arzt am Computer jederzeit auf die gesamten Krankendaten seines Patienten zugreifen könne, wichtig und gut - allerdings würde ELGA genau das nicht bieten, sondern massive Mängel aufweisen.

APA/Harald Schneider

Das ist ELGA

Patientendaten sind meist an mehreren Stellen gespeichert - ELGA soll all diese Daten vernetzen. Dabei kann jeder Patient ELGA für sich ablehnen, einzelne Befunde löschen oder kontrollieren, wer in seine Daten eingesehen hat.