18-Jähriger an Überdosis gestorben

In Stainz im Bezirk Deutschlandsberg ist am Dienstag ein 18-Jähriger vermutlich nach einer Medikamenten- oder Suchtmittelüberdosis gestorben.

Der 18-Jährige hatte gemeinsam mit einem 27-jährigen Freund den Montagabend verbracht und war dann in dessen Wohnung eingeschlafen. Nach dem Aufwachen habe der Wohnungsbesitzer seinen Freund dann leblos vorgefunden, so die Polizei am Mittwoch.

Obduktion angeordnet

Ein sofort gerufener Arzt konnte nur noch den Tod des 18-Jährigen feststellen. Die Leiche zeigte deutliche Spuren einer Überdosis, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an; bisher deutet laut Polizei nichts auf Fremdverschulden hin.