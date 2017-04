Polizei klärte mehr als 80 Taschendiebstähle

Zwei Monate nach der Festnahme zweier Bulgarinnen in der Südoststeiermark, ist es der Polizei gelungen, den Frauen in Summe 84 Taschendiebstähle nachzuweisen. Auch ein noch flüchtiger Komplize wurde ausgeforscht.

Die beiden Frauen - 44 und 32 Jahre alt - waren vor zwei Monaten auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl in der Südoststeiermark erwischt und verhaftet worden. Zunächst ging die Polizei von 27 Taschendiebstählen aus, die die Frauen in Steiermark und sechs weiteren Bundesländern begangen haben sollen - mehr dazu in Taschendiebstähle geklärt: 22.000 Euro Schaden (2.3.2017).

Mehr als 40.000 Euro Schaden

Nun konnte der noch flüchtige Komplize der Frauen, zugleich Ehegatte der 44-Jährigen Verdächtigen, in Bulgarien ausgeforscht werden. Der 48 Jährige wurde auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Das Auslieferungsverfahren ist noch im Gange. Letztlich konnten dem Trio 84 Taschendiebstähle nachgewiesen werden, die Schadenssumme wird mit 41.200 Euro beziffert.

Mit Bankomatkarten Geld behoben

Das Trio soll vor allem in Lebensmittelmärkten zugeschlagen haben, gestohlen wurden meist Geldbörsen aus Handtaschen, die in Einkaufswagen lagen. Opfer seien laut Polizei meist ältere Frauen gewesen. In etwa ein Drittel der Fälle wurde mit den entwendeten Bankomatkarten bis zum jeweiligen Behebungslimit Bargeld behoben. Der dazu benötigte Ziffern-Code war von den Opfern in den Geldtaschen als Notiz hinterlegt gewesen.