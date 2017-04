„Girl’s Day“: Siemens produziert auch Armreifen

120 steirische Betriebe nehmen am Donnerstag am „Girl’s Day“ teil, unter anderem auch Siemens Mobility in Graz. Üblicherweise werden dort Fahrwerke hergestellt, am „Girls Day“ aber auch rostfreie Armreifen.

Die Siemens Mobility in Graz, wo jedes Jahr tausende Fahrwerke etwa für die ÖBB hergestellt werden, ist bereits seit Start des „Girl’s Day“ im Jahr 2004 dabei und hofft, mit dieser Initiative mehr Mädchen für die Arbeit im Betrieb begeistern zu können.

Schweißen als Traumjob

Das Unternehmen selbst bildet seit zwölf Jahren auch Frauen aus, aktuell sind es zwölf an der Zahl, und eine davon ist Melanie Hermann: Derzeit ist sie im zweiten Lehrjahr und besucht die Schweißschule. Mit Stolz aber berichtet sie, auch schon im Werk tätig gewesen zu sein: „Ich habe mitgearbeitet bei den richtigen Sachen in der Produktion, und derzeit mache ich in der Schweißschule auch gerade Sachen für die Produktion.“

ORF

Inspiriert wurde Melanie Hermann, wie sie sagt, von ihrer Schwester, die bei Magna arbeitet; überzeugt habe sie letztlich aber schon der erste Schnuppertag: „Mir hat die Arbeit an sich extrem gefallen, ich tu extrem gern Schweißen, und ich bin froh, dass ich mich für das entschieden hab.“

Armreifen als erster Auftrag

Vielleicht geht es ja auch bald jenen 15 Mädchen so, die sich in diesem Jahr bei Siemens zum „Girl’s Day“ angemeldet haben. Sie bekommen Einblicke in die Produktion, dürfen den Geruch der Schweißerei inhalieren und auch selbst Hand anlegen, sagt Ausbildungsleiter Gerhard Czelecz: „Sie machen bei uns beim ‚Girls Day‘ immer einen rostfreien Armreifen, und der kommt eigentlich immer sehr gut an, und mit dem haben wir immer praktisch ein Zuckerl, dass viele Mädchen kommen und das anschauen.“

ORF

„Sie sind gleich gut wie wir“

Dabei war der Ausbildungsleiter zu Beginn der Aktion noch skeptisch, wie er zugibt, und auch die männlichen Lehrlingskollegen mussten erst überzeugt werden: „Wir haben die Burschen damals gefragt, wie wir angefangen haben mit Mädchen, und die Burschen haben gesagt: ‚Die werden das nie erlernen. So gut wie wir werden sie nie sein.‘ Und dann haben wir die Burschen gefragt, die mit den Mädchen im gleichen Lehrjahr gewesen sind, und die haben gesagt: ‚Sie machen die gleiche Arbeit, die sind gleich gut wie wir‘.“ Wenn nicht sogar besser, wie Czelesz sagt, etwa wenn es darum geht, Auszeichnungen, Stipendien oder Auslandspraktika abzuräumen - weil es eben nicht das Geschlecht, sondern vielmehr auf die Interessen und Fähigkeiten ankommt.

